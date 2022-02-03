Мнение: Кокаин – зло. Галковский на грани

“Судмедэксперты обнаружили кокаин и МДМА в моче погибшего журналиста, основателя «Спутника и Погрома» Егора Просвирнина. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По данным канала, следов употребления алкоголя в анализах не нашли. В крови следов наркотиков не было, однако в моче следы психоактивных веществ сохраняются дольше”.

Ну, в общем-то, ожидаемое сообщение: от просто алкоголя такие прыжки едва ли могут быть возможны. Из любопытства посмотрел в вики, что такое МДМА:

“MDMA входит в число наиболее популярных наркотиков, особенно среди молодёжи, и получил заметное отражение в западной массовой культуре. Распространён с 1980-х годов в среде рейв-культуры и завсегдатаев ночных клубов. Производство, хранение, транспортировка и распространение MDMA запрещены конвенцией ООН и являются уголовным преступлением в большинстве стран мира”. И относительно эффекта: “MDMA может усиливать депрессию, тревожность и другие негативные эмоциональные состояния” – что, видимо, и произошло.

В общем, наркотики – зло! Друзья-психологи мне рассказывали, что похожим эффектом обладает также и марихуана: люди поначалу ждут от нее “эйфории и открытости”, но потом она все чаще дает противоположный эффект – погружает пациента в бездны отчаяния и безнадеги; мой приятель АВ таким образом лишился девушки (которую он утомился спасать от самоубийства), и одно время сильно по этому поводу переживал (впрочем, ему с девушками вообще долго не везло).

Печально всё это. Как поется в старой песне, “лучше бы пил”.

Но это бог с ним, горю в любом случае уже не поможешь. Я бы на месте так называемых “националистов” лучше б озаботился последним титаном “русской мысли”, который старше всех, но до сих пор в строю. Речь, конечно, о Галковском. Его могут проморгать точно так же, как и всех предыдущих – а потом, по доброй традиции, ломать руки – “ну как же так, мы же не знали!”

Галковский отменил свои плановые ежемесячные стримы на Ютубе – признавшись, что они всей семьей болеют омикроном. Дело бы житейское – если б он там же не признался заодно, что и до этого – в ноябре и декабре прошлого года – он болел чем-то того же типа, и весьма тяжело. Да, собственно, по нему все видно – он явно сдал в последние полгода.

Галковскому 61 год, свой канал на Ютубе он ведет отчаянно, вкалывая там буквально как шахтер в шахте. К сожалению, явно не потому, что у него избыток сил и чтение лекций доставляет ему наслаждение; давно ясно, что канал – основной и главный источник дохода его семьи, в которой трое малолетних детей и неработающая мать. То, как Галковский вкалывает, являясь главным кормильцем, не может не внушать уважения.

Но вот эта череда как бы простудных заболеваний – обычно признак, что организм уже не выдерживает столь напряженного ритма и “бежит в болезнь”. Это сигнал “хозяину” – “или умерь свой пыл, или я уже сделаю так, что ты все равно больше ничего не сможешь”. То есть – это уже будет “бегство” в рак или что-то еще похуже.

Но Галковский не может остановиться – трое детей просят есть каждый день, и им все равно, что папе скоро 62.

Заметим – Галковскому не хватает вовсе не на МДМА. Я даже не думаю, что он вообще МДМА когда-нибудь пробовал. Сурков ему уже больше ничего не даст – а читатели, как водится, потом прольют море крокодиловых слез. “Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало!”