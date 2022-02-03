Мнение: Пришельцы в Израиле

В Израиле ковид в виде омикрона оказывается страшнее “дельты”

В Израиле, проколотом вакцинами вдоль и поперек (там, как ни трудно в это поверить, люди уже по 4 раза уколоты черт знает чем – не щадят себя!) – лавнообразный рост смертей “от ковида”. Последние 4 дня – вот такой рост: 59-67-80-121. Если, как мы привыкли в этом блоге, пересчитать все смерти “на Россию” (как если бы такой рост происходил с численностью населения как в России) – то мы получим цифру 1860 смертей. В день!

1860 – такой смертности в России не фиксировалось никогда за все 2 года “пандемии”. Что еще круче – такой дневной смертности и в самом Израиле не было еще никогда!! У них рекорд – 101 смерть в день прошлой зимой, конкретно 20 января 2021 года. То есть научная честность заставляет нас сделать абсолютно шокирующий вывод: вся эта многослойная вакцинация непонятно чем привела через год не к падению, а к РОСТУ смертности от ковида в Израиле! Обколотый “бустерами” Израиль, который давно сдал на проколку и своих детей, имеющий 71% вакцинации, мрет сейчас больше, чем Россия с ее 47 нарисованными процентами!

Причем вдвойне забавно, что пока моим “официальным” данным – по смертности от ковида в России – вторит и “неофициальный”, любимый Медузой и радиостанцией Свобода статистик Алексей Ракша: он у себя в ФБ пишет крамолу, уверяя, что “Смертность в России продолжает снижаться. На прошлой неделе всего +14% от нормы в 37-38к. Это означает всего 730-740 избыточных смертей в сутки”. Напомню, что вчерашний показатель Израиля – 1860 “на наши деньги”. Более чем двукратное превышение.

Абсолютно все “теоретические построения”, на которых держалось коронабесие и вакцинобесие, летят ко всем чертям со страшным треском. Израиль, в частности, показывает вообще страшное – получается, что вакцины УВЕЛИЧИЛИ смертность. Недавно мы точно такой же эффект наблюдали по США.

Меняет ли это хоть что-то в поведении ковидобесов? Вы удивитесь, но вообще ничего!! Они по-прежнему держат хвост пистолетом… и записывают своих детей на вакцинацию с ревакцинацией. И все так же топят за маски, локдауны и прививки. Пфайзер объявил, что готовит клинические испытания для своей новой прививки, которой он собрался колоть… детей от 0 до 4 лет!

Это какая-то нуар-фантастика. Пришельцы захватили землю и открыто объявляют землянам, что им пора очистить планету для более разумных форм жизни.