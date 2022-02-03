 

Первый с 2019 года самолет из Армении совершил успешную посадку в Турции

03.02.2022, 3:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первый за последние несколько лет пассажирский самолет из Армении успешно приземлился в аэропорту Стамбула, об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Самолет армянской авиакомпании Flyone Armenia находился в воздухе около двух часов, он успешно приземлился в стамбульском международном аэропорту, передает ТАСС.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что Армения искренне хочет наладить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы.

До этого стало известно, что представители Турции и Армении в Москве договорились продолжать контакты без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Власти Тернополя отказались выполнять требование Кабмина о строгом карантине

18.01 / Звезда сериала “Поймать Кайдаша” Хижняк перенесла операцию

08.08 / В Канадском музее прав человека выявили засилье расизма

01.06 / Motorola представит смартфон повышенной прочности

08.08 / Вблизи Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд – “Укрзалізниця”

25.09 / В Белоруссии установили подозреваемых в терактах в Могилевской области

20.01 / Стоимость барреля российской нефти Urals превысила 90 долларов

15.05 / Появились рендерные изображения кроссовера Dacia Bigster

28.09 / Xpeng презентовала в Пекине летающий автомобиль

05.11 / Компания Lenovo существенно увеличила прибыль, несмотря на сокращение отгрузок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика