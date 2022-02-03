Первый с 2019 года самолет из Армении совершил успешную посадку в Турции

Первый за последние несколько лет пассажирский самолет из Армении успешно приземлился в аэропорту Стамбула, об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Самолет армянской авиакомпании Flyone Armenia находился в воздухе около двух часов, он успешно приземлился в стамбульском международном аэропорту, передает ТАСС.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что Армения искренне хочет наладить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы.

До этого стало известно, что представители Турции и Армении в Москве договорились продолжать контакты без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.