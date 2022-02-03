 

Кремль обвинил США в усилении напряженности в Европе

03.02.2022, 3:32, Новости дня
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США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения о переброске американских войск в Европу, Песков заявил, что это шаг США является «лучшим доказательством того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, глава американского государства Джо Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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