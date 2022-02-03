Мнение: Белоруссия перекрывает транзит из Литвы

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Белоруссия перекрывает транзит из Литвы

Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Глаз напомнил, что Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты. Белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не пошла на диалог. По словам пресс-секретаря, руководствуясь принципами добрососедства и не желая причинять ущерб "многострадальному литовскому народу", Беларусь воздерживалась от резких ответных мер в связи с "последовательными враждебными действиями безрассудного литовского руководства".

"Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры. Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог. По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн т на сумму более $1 млрд ежегодно", – сказал пресс-секретарь МИД.

Беларусь информирует всех заинтересованных за четыре дня до вступления в силу этого решения. Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года.

"Прямые убытки Клайпедского порта, Литовских железных дорог и иных участников литовской цепочки поставок будут еще долго подсчитывать, но уже сейчас ясно, что они исчисляются сотнями миллионов евро. Многомиллионные потери ожидаются по судебным искам, которые уже предъявлены Литве, и штрафным санкциям. Беларусь оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно со своими партнерами, в результате чего транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль", – подчеркнул Анатолий Глаз.

В МИД высказали сожаление, что серьезные издержки понесет многотысячный коллектив Литовских железных дорог, представители бизнеса и простые литовцы. "История показала, что Беларусь всегда была и будет на вашей стороне и политиканам-марионеткам не удастся разорвать напрочь наши культурные, исторические и деловые связи. В текущей ситуации вы можете рассчитывать на наше понимание, однако все жалобы необходимо адресовать политической элите, удерживающей сегодня власть в Литве. Белорусская сторона сохраняет открытость к диалогу и всегда готова выслушать предложения официального Вильнюса по решению всех вопросов в правовом поле", – подчеркнули в ведомстве.

Накануне премьер-министр Роман Головченко рассказал о планируемых ответных мерах в отношении Литвы после прекращения транзита белорусского калия. "Действительно, литовская сторона перестала принимать наши поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки. Ответные меры будут жесткими. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы", – сказал Роман Головченко.

При этом глава правительства подчеркнул, что белорусская сторона предложила литовским коллегам диалог по этому вопросу. "Мы обратились с предложением в правовом поле провести консультации и определить дальнейшие наши взаимоотношения. По нашему мнению, Литва, приняв такое решение в одностороннем порядке, нарушила межправсоглашение о железнодорожном сообщении, не говоря о документах, которые регулируют вопросы транзита для стран, которые не имеют выхода к морю. Мы предложили вариант. Если нам не ответят, в ближайшие дни введем ответные меры", – заявил премьер-министр.

По его словам, в Беларуси давно готовились к этой ситуации и переориентировали поставки. "За счет более длинного логистического плеча в РФ наши производители немного потеряли в маржинальности, но она будет компенсирована ростом мировых цен. Так что мы, по сути, ничего не потеряли, потеряла экономика Литвы. Более того, мы взыщем все штрафы, которые нам полагаются за расторжение контрактов на перевозку с их стороны. Соответствующие исковые заявления поданы. Взыщем с них в том числе упущенную выгоду. Это большие суммы", – отметил Роман Головченко.

https://www.belta.by/politics/view/belarus-vvodit-zapret-na-zheleznodorozhnyj-tranzit-iz-litvy-dlja-gruppy-tovarov-482596-2022/ – цинк

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