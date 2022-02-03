 

Мнение: Реформа

03.02.2022, 3:03, Разное
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Отрасль сбора, обработки и утилизации отходов и обработки вторичного сырья в 2021 году выросла на 35%, следует из представленных 2 февраля данных Росстата об итогах промышленного производства за прошлый год. Это максимальный показатель среди всех классов ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). В 2020 году рост в этой сфере составлял 4,2%, следует из данных статслужбы.

Ну ведь логично же: раз отрасль растет на 35 процентов, значит, города немедленно начали тонуть в мусоре. Прямая и совершенно несомненная связь. Лакомая пропорция: вывозишь тонну мусора, получаешь за десять, разницу делишь с "вертикалью" – все причастные в шоколаде. Даже помоечные крысы. Для того "мусорную реформу" и затевали, а для чего еще?

Разве что население недовольно, но оно вечно всем недовольно, никак ему не угодишь…

Источник: Эль Мюрид



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