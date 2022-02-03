В МИД РФ пообещали ответ на запрет вещания телеканала RT DE

Вердикт немецкого медиарегулятора стал сигналом того, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы; последуют ответные меры, сообщили в российском МИД.

«Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в РФ германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», – говорится в релизе ведомства.

Ранее комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу «RT DE» предписание о прекращении спутникового и другого вещания.

Решение было принято несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание.

Германию ранее предупреждали о встречных мерах в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения проблемы с телеканалом, отметили в МИД.