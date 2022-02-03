Путин выступил против коллективного наказания в спорте

Практика коллективного наказания в спорте за действия отдельных лиц недопустима, сообщил глава российского государства Владимир Путин.

Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства «Синьхуа». Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая.

В интервью Путин заявил, что РФ «выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации». Он подчеркнул недопустимость «коллективного наказания» за «правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением». При этом РФ «решительно осуждает применение спортсменами запрещенных препаратов, выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте», передает ТАСС.

В статье Путин пишет, что «в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям». По его словам, «это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии». Он подчеркнул, что спорт должен «объединять людей, дарить мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищать честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой», передает РИА «Новости».

Путин выразил уверенность, что богатый опыт Китая в «организации представительных международных состязаний» позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне. Президент не стал давать прогноз о количестве медалей, которые могут завоевать спортсмены из России, но заметил, что на этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации.

Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета РФ 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря. Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет разрешить им выступать под флагом России.