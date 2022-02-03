В Сенате США рассказали о подготовке «превентивных» санкций против России

Международный комитет Сената США близок к согласованию проекта закона о «превентивных» санкциях против России, сообщила сенатор Джин Шахин.

Шахин сказала, что в комитете «очень близки к достижению соглашения между» республиканцами и демократами. Проект закона «затрагивает превентивные санкции», их «могли бы ввести в ответ на то», что «уже видели со стороны РФ с точки зрения агрессивного поведения», сказала Шахин. Кроме того, сенаторы работают над проектом «матери всех санкций», передает РИА «Новости».

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против РФ до предполагаемого «вторжения» на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что США «ввели некоторые санкции» против России. Однако Белый дом считает угрозу санкций «важным рычагом влияния» на Москву «в дискуссиях».