Бутусов: Теперь всем понятно, что приказ отмазать Трухина дал начальник директора ГБР – сам Зеленский

И все же есть чем гордиться. Патрульный полицейский Сергей Петрик, с зарплатой на тот момент 14 тыс. грн, которому предложил взятку в 150 тыс. народный депутат от “Слуги народа” Александр Трухин – и это только в качестве аванса “на печеньки”. И Петрик от взятки отказался, хотя если бы запись стерли, Трухин был готов дать во много раз большие деньги, чтобы только откупиться. После того, как расследование преступления было полностью сорвано ГБР, через пять месяцев Петрик согласился дать интервью журналистам. Надеюсь, Петрика не накажут, а отметят и наградят за правильный поступок.

Алексей Сухачев – директор Государственного бюро расследований. Сухачев всю свою жизнь работал исключительно в правоохранительных органах, 17 лет в Службе безопасности занимался вопросами экономики, затем – три года в Генпрокуратуре, и за это время, согласно его декларации за 2019 год, имеет две квартиры в Киеве (но указано в декларации шесть квартир, хотя речь идет про две те же самые), земельный участок в 1 га под Киевом, в Фастове, и пять автомобилей. Еще имеет с женой наличных 1,4 млн грн и $39 тыс. Жена Сухачева при этом тоже служащая в государственной компании.

Так вот Сухачев “на печеньки” получил и от Трухина, и от президента Владимира Зеленского. Ведь в течение пяти месяцев ГБР полностью блокировало расследование дела. А за то, что Сухачев блокирует все расследования против друзей президента Зеленского и выполняет его заказ, например, за то, что я якобы “развязал агрессивную войну”, Офис президента сфальсифицировал конкурс и назначил 31 декабря Сухачева директором ГБР.

Трухин – кошелек президента Владимира Зеленского и партии “Слуга народа”, куратор полтавской областной организации “слуг народа”, один из теневых операторов “Большого строительства”, заместитель председателя бюджетного комитета Рады, близкий товарищ заместителей главы Офиса президента Олега Татарова и Кирилла Тимошенко. И за то, чтобы его фамилия не упоминалась, не только бы дали деньги, но еще поблагодарили бы и помогли по службе. И Сухачев так и поступил.

И это дело было бы забыто, если бы журналисты УП не нашли видео и если бы патрульный Петрик (которому повысили зарплату уже до 16,5 тыс. грн) не согласился дать интервью. И теперь всем понятно, что это очевидное преступление не расследовали, потому что приказ отмазать Трухина дал начальник Сухачева – сам президент Зеленский.

И здесь есть чем гордиться. Потому что в патрульную полицию пытаются брать принципиальных людей. Потому что пытаются продвигать командиры подразделений принципиальных людей. Потому что в патрульной полиции нет вертикали коррупции и не заносят деньги руководству.

А на контрасте видно, что в Офисе президента и в ГБР кадры подбирают по очень привычному для украинской власти и совершенно противоположному закону принципу…

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—