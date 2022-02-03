 

Пентагон подтвердил подлинность опубликованных в СМИ ответов США и НАТО на требования РФ

03.02.2022, 2:40, Новости дня
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Кирби сказал, что речь идет об утечке и что Пентагон подобные утечки не комментирует. 

“За последние несколько часов предложение, сделанное Соединенными Штатами, просочилось в одно из европейских новостных изданий. […] Мы не обнародовали этот документ, но теперь, когда он обнародован, он подтверждает всему миру то, о чем мы говорили”, – отметил он.

В тексте конфиденциальных ответов США и НАТО России, которые опубликовала El País, говорится, что Штаты и Альянс, среди прочего, готовы обсудить с РФ меры по укреплению доверия при проведении учений в Европе, начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод российских войск из Крыма, Молдовы и Грузии, продолжить работу в рамках Совета Россия – НАТО, обсудить возможность доступа российским инспекциям к военным объектам в Румынии и Польше в обмен на осмотр объектов в РФ, рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го, 12-го и 13 января состоялись переговоры России, США, НАТО и ОБСЕ по этим требованиям. По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по “гарантиям безопасности”. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в подготовке ответа России активно участвовал президент США Джо Байден.

“Мы будем поддерживать принцип открытых дверей в НАТО. Это обязательство, которое мы должны соблюдать. Нет никаких уступок, изменений в позиции США в этом документе. Нет изменений и не будет изменений”, – подчеркнул госсекретарь.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в тот же день, что НАТО также передал свой ответ России. По его словам, есть три направления, по которым Альянс может сотрудничать с Россией. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. Также Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы. 

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ответ США России по “гарантиям безопасности” в части Украины не вызывает возражений.

Американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял 27 января, что содержание ответа США “в самое ближайшее время станет известно широкой общественности”. Он считает, что в документе нет “позитивной” для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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