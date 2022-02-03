Вместо помады – румяна: трендовые тенденции в макияже губ на 2022 год

Долгие годы макияж губ оставался для нас стандартным – нюдовая помада, имитирующая естественный оттенок, или же идеально подходящий красный для выхода в свет или ярких акцентов. Но в 2022 году ситуация кардинально меняется, и мы оказываемся буквально в эпицентре изобилия трендов. Какой из них выбрать – решайте сами, а еще лучше чередуйте все, так как они невероятно интересные и красочные.

Прозрачный блеск

Подростковый тренд из ярких нулевых снова на пике популярности. В продажу поступило невероятное множество прозрачных помад, которые придают губам чуть ли не зеркальный блеск, ведь это хит сезона! Стилисты считают, что такой вариант одновременно естественный и привлекательный. Вы не нагружаете губы помадой, не ищете идеальный для вас оттенок, а просто покрываете прозрачным слоем блеска. Он, в свою очередь, визуально увеличит объем губ, сделает их более пухлыми и выразительными и подчеркнет макияж глаз или же свежесть кожи лица. Отличный вариант как на каждый день, так и на выход в свет, если ваш образ не предполагает “тяжелой артиллерии”.

Румяна для губ

Корейский тренд упорно набирает обороты во всем мире, и вот мы уже имеем в своем арсенале такой приемчик – наносить на губы кремовые румяна вместо помады. Суть заключается в том, что контур губ вы не очерчиваете даже нюдовым карандашом. Сами же кремовые румяна вы наносите только на внутреннюю часть губ, на их середину, потом немного размазываете – и макияж готов. Так создается эффект блеклости, натуральности, но при этом губки выделены и не выбиваются из общей композиции вашего мейкапа. Важно подчеркнуть, что, применяя данную технику, нужно использовать те же румяна и для щек, чтобы выдержать единую цветовую гамму.

Коричневая палитра

На смену нюду, который все упорно носили много лет подряд, пришел мягкий коричневый оттенок. Да, этот цвет немного темнее и экстремальнее, иногда он может создать эффект возрастного макияжа, но как ни крути – это очень актуальный тренд.

Если вы боитесь экспериментировать с темными оттенками коричневого, начните со светлых – они мало отличаются от нюдовых помад. Еще один прием внедрить данный цвет – использовать карандаш. Нарисуйте вокруг губ контур светло-коричневым карандашом и слегка растушуйте его вовнутрь, а сверху покройте губы бальзамом. Так вы создадите максимально естественный эффект, и при этом губки будут более пухлыми и выразительными.

Губы 90-х

Так как мода на эту эпоху активно возвращается, не обошла она стороной и сферу макияжа. Чем же были примечательны 90-е и как тогда красили губы? В первую очередь, это активный контур. Карандаш необходимо выбрать на тон или даже на два тона темнее, чем цвет помады. Им мы тщательно прорисовываем контур и не оставляем без внимания уголки рта. Затем наносим помаду, которая априори чуть светлее, и ею слегка размазываем карандаш, создавая эффект легкого омбре.

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При создании макияжа губ в технике 90-х важно правильно подобрать оттенок помады и карандаша к своей внешности. Так как выглядит это очень ярко, цвет должен максимально гармонировать с вашим природным колоритом, иначе плюс лишние 10 лет вам обеспечены.

Если же вы побаиваетесь использовать коричневые и сизые помады, которые были хитами в 90-е, воссоздайте подобную технику, используя нюдовые цвета. Результат будет ярким, но максимально естественным.

Не для слабонервных!

В нынешнем 2022 году институт цвета Пантон представил нам оттенок под названием Very Peri. Это невероятно буйный синий с фиолетовым отливом, который можно назвать сочным, ярким и неоновым одновременно. Визажисты долго не думали и признали помаду такого оттенка одним из трендов сезона. Конечно же, носить такую на ежедневной основе, в университет или офис вы не сможете. Однако для тематических вечеринок вариант весьма оригинальный. Нанося помаду цвета Very Peri, также убедитесь в том, что остальной макияж ей соответствует, как и ваш образ в целом.

Красные губки

Красную помаду сложно назвать трендом – это бессмертная классика. На нашей памяти нет ни единого сезона за последние 100 лет, когда этот оттенок был бы вне моды. Меняется лишь характер подачи того самого красного. И если ранее в тренде были графичные матовые губы, то сегодня визажисты советуют отдать предпочтение сатиновым текстурам или даже глянцевым. Красные губы должны быть чувственными и сочными, а сам оттенок помады как бы полупрозрачным, а не плотным.