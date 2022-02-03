В НАТО приветствовали решение США направить дополнительные силы в Европу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение США направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении генсека НАТО.

«Я приветствую решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии, усиливая способности НАТО к сдерживанию и обороне. Эти силы дополнят другие недавние усилия США для общей обороны, включая выделение 8,5 тыс. человек для Сил реагирования НАТО и передачу под командование НАТО авианосной группы и авианосца „Гарри Трумэн" в Средиземном море, – приводит заявление ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что порядка 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления.