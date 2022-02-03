 

Захарова заявила, что в Германии «катком проехались» по защите свободы слова

03.02.2022, 2:04, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет вещания телеканала RT DE в Германии, а также ответ Москвы на решение Берлина.

Захарова сообщила в Facebook: «Во-первых, это красиво. А, во-вторых, пусть в Берлине теперь не говорят, что им не предлагали оставаться в международно-правовых рамках. Предлагали». По ее словам, соответствующие предложения делались «неоднократно и на различных уровнях», Германии «обозначали варианты решения созданных не нами проблем».

Однако, как сообщила Захарова, если «германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова», то и российской стороне «нечего стесняться, отвечая взаимностью».

Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу «RT DE» предписание о прекращении спутникового и другого вещания. Решение было принято несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.



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