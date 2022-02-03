Кулеба заявил, что конкретных теоретических дат возможного вторжения РФ в Украину нет

“Нет никаких достоверных теоретических дат начала российской агрессии. Это все существует в соцсетях, рефлексиях наших экспертов, граждан. Но ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-то дате”, – сказал глава МИД.

По его словам, Украина владеет полнотой информации о маневрах о происходящем вдоль границы, и если учения РФ в Беларуси, первый этап которых начался 2 февраля, “начнут эволюционировать во что-то другое, Украина мгновенно это увидит и подготовится”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—