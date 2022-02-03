“Лучшая мотивация”. Звезда “Сватов” Кошмал сделала шпагат, стоя на голове
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“А тем временем я”, – подписала она публикацию, которая за пару часов собрала больше 50 тыс. лайков в соцсети.
“Вы – лучшая мотивация”, – прокомментировала ignatova0102.
“Умничка, спортсменка, чудесная актриса и, наконец, просто красавица!” – отметил пользователь lyuktorg.
“Невероятная”, – написала yourdande_.
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Контекст:
Премьера первого сезона сериала “Сваты” состоялась 28 декабря 2008 года. Его показывали в Украине на каналах “Интер” и “1+1”. Премьера седьмого, финального сезона состоялась 20 декабря 2021 года на телеканале “1+1”.
Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале “Сваты”.
В 2017 году Кошмал вышла замуж. Артистка не афиширует имя мужа. Летом 2018 года у пары родился сын.
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