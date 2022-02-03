«Ковид становится детской инфекцией»

Детских ковидных коек в Петербурге будет больше, но на дистант отправят только старшеклассников.

Фото: Алексей Даничев / ТАСС

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 31.01.2022

Днем 31 января губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства о мерах противодействия коронавирусу: в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки со 2 по 13 февраля учащиеся 7-11 классов переводятся на дистанционное обучение, очное посещение кружков в школах им также запрещается.

В Петербурге из-за ковида на дистанционное обучение переведено свыше 4 тысяч классов в 438 школах города, то есть практически 20% классов. Но полностью закрытых из-за эпидемии школ нет, и переводить на дистанционное обучение петербургских школьников комитет по образованию пока не планирует. В школах проводится противовирусная дезинфекция помещений, а также строго следят за тем, чтобы дети не приходили с температурой и признаками ОРВИ. Об этом журналистам рассказала начальник отдела общего образования комитета по образованию Смольного Анна Грубская.

По словам чиновницы,

три процента родителей школьников приняли решение обучать детей дома, не приводя в школы, это их право в условиях пандемии.

То есть дома учится 17,5 тысяч детей, помимо тех, кто на дистанционном обучении из-за карантина в классах.

Между тем заболеваемость в городе растет как среди детей, так и среди взрослых. Заместитель начальника эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева назвала ситуацию тяжелой. А глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объявил о разворачивании новых ковидных коек — с 1 февраля расконсервируют 7-й павильон «Ленэкспо», где будет 300 коек, с 3 февраля больница № 20 Московского района открывает ковидные койки. Детские тоже планируют увеличить. Сейчас в городе 8744 ковидных койки, из них детских 923, свободно 17% взрослых коек и 25% детских. С 1 февраля 62 койки развернут в детской больнице № 22, также комитет по здравоохранению направил письмо в адрес Минздрава с просьбой создать дополнительно 35 коек в клинике Педиатрического университета. Как рассказал Дмитрий Лисовец, рассматривается вопрос с ректором Педиатрического университета о создании дополнительных мест для детей при росте госпитализации.

Заболевают ковидом преимущественно дети от 7 до 17 лет, среди них подавляющее число — подростки. «С учетом того, что заболевший ребенок — это потенциальный источник инфекции в семье, то именно сейчас важно акцентировать внимание на вакцинации детей от 12 до 17 лет», — сказал Дмитрий Лисовец.

По данным комздрава, в Петербурге вакцинировано 277 детей, только за минувшие сутки — 47. Вакцинация проводится в детских поликлиниках добровольно: необходимо письменное согласие оного из родителей. В город доставлено 3000 доз вакцины «Спутник-М», кода будет следующее поступление, Дмитрий Лисовец не сказал, но выразил уверенность, что «с учетом интереса родителей поставка не заставит себя долго ждать».

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Клиническая картина у госпитализируемых с ковидом детей теперь практически неотличима от ОРВИ, говорят медики.

Заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова Елена Дондурей рассказала, что дети поступают с фебрильными судорогами, ларинготрахеитом, астенозом гортани и бронхообстурктивным синдромом — то есть клинически вообще невозможно отличить ковид у детей от других привычных нам ОРВИ. В стационаре из 611 развернутых коек заполнено 560, и две трети из них приходится на долю детей с ковидом. Тяжелых, как и в предыдущие волны, около 3%. «Ковид становится детской инфекцией», — отметила Елена Дондурей и выразила надежду на скорое завершение пандемии, когда переболеют дети.

В Петербурге в детской больнице № 5 им Филатова в 2020 году от ковида умерло четыре ребенка, в 2021-м — один. В клинике Педиатрического университета в 2020 году умерло четверо, в 2021-м — тоже четверно, а на начало 2022 года уже три летальных случая. Как отмечают медики, все дети были с тяжелой сопутствующей патологией.

Галина Артеменко, «Новая в Петербурге»

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