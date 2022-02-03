Путин встретился с Кадыровым в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в регионе президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба главы республики.

Сообщается, что Путин «провел в Москве рабочую встречу» с Кадыровым. Тот рассказал, что региону удается сохранить темпы развития в непростых условиях распространения коронавируса. Кадыров сообщил, что по основным экономическим показателям «наблюдается устойчивый рост». Так, выросли «объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства», передает РИА «Новости».

Кроме того, вырос «объем инвестиций в основной капитал». В 2021 году в Чечне реализовано 247 инвестпроектов на 34 млрд рублей, еще 618 проектов «почти на 121 млрд рублей с созданием 11 тыс. рабочих мест» находятся «на стадии реализации». Безработица снизилась до 8%. С 2014 года уровень дотационности бюджета республики уменьшился более чем на 27%(с 69,6% до 42,4%).

Кадыров отметил, что в Чечне «успешно реализуются нацпроекты, регион в числе лидеров по достижению целевых показателей». Так, по проектам «Чистая вода» и «Чистая страна» Чечня вышла на второе место, «досрочно завершена программа пятилетки переселения из аварийного жилья» – «введено более 1 млн квадратных метров жилья, план перевыполнен на 33%».