 

За год СБУ разоблачила более 30 агентов иностранных спецслужб и 35 боевиков ОРДЛО

03.02.2022, 1:12, Новости дня
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“Для получения секретных военных сведений представители российских спецслужб создавали агентурные сети и отрабатывали закрытые каналы связи. В ходе следственных действий у злоумышленников обнаружены компьютерное оборудование, электронные носители информации и другие доказательства преступных действий”, – рассказали правоохранители.

Они также установили 26 иностранцев, причастных к подрывной деятельности против Украины. Им запрещен въезд на территорию страны.

“В ходе масштабных спецопераций нейтрализованы 35 участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Установлено, что они активно участвовали в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей. По материалам СБУ два злоумышленника приговорены к заключению. Суд признал их виновными в совершении преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком до 10 и восемь лет соответственно”, – уточнили в релизе.

В ходе следственно-оперативных действий вблизи линии разграничения выявлено более сотни фактов незаконного обращения военных средств поражения, а также заблокированы попытки нелегальной переправки за границу комплектующих к украинским военно-транспортным самолетам.

Инфографика: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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