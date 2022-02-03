В Лондоне самолет прервал посадку из-за сильного ветра, едва не ударившись о полосу. Видео

Самолет летел из Абердина (Шотландия), при заходе на посадку он сильно раскачивался от ветра и пару раз “подпрыгнул”, на мгновение коснувшись шасси к полосе. После этого авиалайнер начал крениться в левую сторону, чуть не задел крылом землю и практически проехался хвостом по полосе. После этого пилоты выровняли самолет и взлетели на второй круг.

В компании British Airways проинформировали, что в итоге борт успешно приземлился, высадка пассажиров прошла в обычном режиме, сообщает The Guardian.

ВИДЕОВидео: Big Jet TV / YouTube

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