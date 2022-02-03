Российский бизнес ответит за Украину

Правительство Великобритании готовит «беспрецедентный пакет» санкционных мер, направленных на сдерживание России.

Политика РФ в Великобритании уже давно не вызывает доверия — 57% британцев считают, что РФ представляет серьезную угрозу, что на пять пунктов больше, чем в 2019 году, и на 14 пунктов, чем в 2017-м (данные YouGov). Немудрено после покушения на убийство в Солсбери бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Нарастание напряженности на границе с Украиной, которое британская пресса отмечает с середины осени, и «ультиматум» РФ НАТО резко обострили ситуацию. 49 процентов британцев считают вторжение РФ в Украину в ближайшие два года вероятным (17% — «очень» и 32% — «весьма» вероятным). Для сравнения: большая доля допускающих вторжение только в Швеции (58 процентов) и в США (62 процента) (данные YouGov).

По вопросу об использования прямой военной силы для защиты Украины жители разделились: 30% — за, 32% — против.

Большую готовность защитить Украину с оружием в руках проявляют только американцы (36 процентов) и датчане (38 процентов).

Выступая в понедельник в парламенте, глава МИД Лиз Трасс подчеркнула, что Великобритания уже обучила 21 тысячу военнослужащих в Украине, поставила противотанковые ракеты, оказала поддержку военно-морскому флоту и энергетическому сектору Украины.



Премьер Джонсон на пути в резиденцию на Даунинг Стрит. Фото: Rob Pinney / Getty Images

Великобритания полагает, что несет серьезные политические обязательства защищать территориальную целостность Украины. Она в 1994 году наряду с США, Россией и Украиной подписала в Будапеште меморандум, приняв на себя обязательства «уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины». Страны гарантировали помощь Украине, если она «станет жертвой акта агрессии» в обмен на отказ Украины от арсенала ядерного оружия, унаследованного от СССР.

Таким образом, активная роль Соединенного королевства в ходе текущего кризиса не является неожиданностью. Но в дополнение к международным обязательствам решения британского правительства, возможно, обусловлены еще и внутренними причинами.

После выхода Соединенного королевства из Евросоюза правящая партия консерваторов, которая организовала и провела этот процесс, хочет продемонстрировать, что страна в состоянии сохранить статус серьезного международного игрока. «Украинский кризис устранил любые сомнения в Германии и Франции относительно приверженности Великобритании европейской безопасности после «Брексита», — замечает «Файнэншл таймс». Газета подчеркивает, что, пока «Берлин и Париж проявляют осторожность в отношении конечной цели Путина и предпочитают более сдержанную дипломатию», Великобритания «возвращает себе позицию самого горячего союзника США».

Массовый прилив украинских мигрантов в страну не может не вызывать беспокойство.

Массовый прилив украинских мигрантов в страну не может не вызывать беспокойство.

В таком контексте правительство Великобритании готовит, как заявлено, «беспрецедентный пакет» санкционных мер, направленных на сдерживание РФ и предотвращение столкновения РФ и Украины. Разработка санкций идет в координации с США и союзниками в ЕС, подчеркнула глава британского МИД Трасс, представляя в понедельник концепцию законопроекта в палате общин. «До сих пор Великобритания могла применять санкции только в отношении тех, кто связан с дестабилизацией ситуации в Украине. Новый подход означает, что санкции могут быть применены к гораздо более широкому кругу лиц и предприятий в связи с их значимостью для Кремля», — говорится в пресс-релизе ведомства. Сам проект будет обнародован до 10 февраля.

В своем докладе министр подчеркнула, что санкции не будут налагаться автоматически,

но в случае вторжения российских войск в Украину Великобритания сможет «нацеливаться» на «любое лицо и предприятие, имеющее экономическое или стратегическое значение для Кремля»,

«замораживая активы» и сделки с британским бизнесом и частными лицами, запрещая въезд в страну. «Мы позаботимся о том, чтобы те, кто разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия Кремля, понесли тяжелые издержки», — сказала г-жа Трасс, отказавшись назвать имена потенциальных «жертв».

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В настоящее время, по подсчетам газеты «Гардиан», под санкциями Великобритании находятся 180 российских физических и 48 юридических лиц, более половины из которых связаны с дестабилизацией ситуации в Украине. Объявлено, что новый санкционный режим будет касаться неопределенного количества лиц.

Накануне заявления британского МИД пресса напомнила данные Национального агентства по борьбе с преступностью 2016 года, которые оценивали ежегодные вливания «грязных денег» из разных стран, включая Россию, в 100 млрд фунтов стерлингов. СМИ также цитировали доклад комитета по иностранным делам палаты общин под названием «Московское золото»:

«Использование Лондона в качестве базы для коррупционных активов связанных с Кремлем лиц теперь явно отвечает более широкой российской стратегии и имеет последствия для нашей национальной безопасности».

Неудивительно, что ужесточение санкций против связанных с Кремлем олигархов встретило широкую поддержку в палате общин. Однако слова министра о том, что «тем, кто вокруг Кремля, будет негде спрятаться», вызвали смех в зале.

Оппозиция раскритиковала кабинет министров за отсутствие давно обещанных структурных мер по борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Теневой министр иностранных дел лейбористов Дэвид Лэмми подчеркнул, что правительства тори годами игнорировали проблему и ослабили «оборону внутри страны», превратив Лондон в «пункт назначения для мировых клептократов». Оппозиция перечислила длинный список законов и мер, которые годами обсуждаются, но так и не были подготовлены правительством. В том же ключе выступил и председатель парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат. «Лучшее, что мы можем сделать для защиты Украины — защититься от грязи и коррупции в нашем собственном городе», — пояснил депутат.

Госпожа Трасс заверила парламент, что правительство собирается к концу года вернуться к долгожданному законопроекту об экономических преступлениях, призванному пресечь приток «грязных» денег в Великобританию. Но как раз на прошлой неделе пресса, в частности, «Таймс» и «Файнэншл таймс», писали, что, по последним данным, правительство не собирается включать в традиционную майскую речь королевы о планах работы парламента законопроект об экономических преступлениях, призванный ограничить злоупотребления подставных компаний и раскрыть владельцев офшорных счетов и предприятий, владеющих собственностью в Великобритании.

Министру был задан вопрос о проверке 700 богатых россиян, получивших право на проживание в Великобритании за инвестиции в британскую экономику в размере более 2 млн фунтов стерлингов. Такое расследование было поручено провести министерству внутренних дел еще в 2018 году. Министр ответила, что «проверка продолжается»…

Эксперты подчеркивают, что у правительства и сейчас немало полномочий для очистки «авгиевых конюшен» с помощью глобальных антикоррупционных санкций, закона о необъяснимом богатстве* и других мер. Как тут не вспомнить регулярные публикации британской прессы о тесных связях между российскими деньгами и пожертвованиями Консервативной партии?

Акционисты на пикете у входа в офис RT в Лондоне. Надписи на плакатах: «Вывести войска из Украины». Фото: Wiktor Szymanowicz / Future Publishing / Getty Images

Наблюдатели подчеркивают, что активная внешняя политика — важный козырь в руках премьер-министра Бориса Джонсона именно сейчас, когда политический кризис вокруг его персоны достиг пика. Вчерашние данные опросов показывают, что от 63 до 69 процентов опрошенных британцев (данные YouGov и Savanta ComRes) считают, что премьер должен подать в отставку.

По случайному стечению обстоятельств концепция МИДа о санкционном режиме была представлена сразу после заседания, на котором премьер продолжал оправдываться за полтора десятка вечеринок, которые состоялись на Даунинг-стрит в разгар жестоких локдаунов, накрывавших страну в пандемию. На днях столичная полиция начала уголовное расследование в свете информации, представленной специальным расследованием о вечеринках на Даунинг-стрит, проведенным высокопоставленным чиновником Уайтхолла Сью Грей.

Борис Джонсон в отставку уходить отказывается. Его коллеги-консерваторы, защищая своего лидера, утверждают, что призывы к его отставке «только укрепляют руку Путина».

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

* Согласно закону Unexplained wealth orders, следователи Национального агентства по борьбе с преступностью могут заморозить активы и арестовать имущество в Великобритании, если субъекты не смогут объяснить, как они могли законно позволить себе эти покупки.

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