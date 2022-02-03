 

Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

03.02.2022, 0:36, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится на официальном портале правовой информации.

Согласно другому указу, заместителем главы Россотрудничества также назначен Илья Баланин.

Также сообщается, что Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом РФ в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.

Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД РФ это официально подтвердили.



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