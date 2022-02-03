Шольц анонсировал визит в Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что «в ближайшее время» встретится в Москве с главой российского государства Владимиром Путиным.

Шольц сообщил, что «работает активно со всеми союзниками и пантерами» в ЕС «по вопросу Украины». Он отметил, что «едва ли еще какая-то тема занимает больше времени». «Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

Он также отметил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения. Канцлер рассказал, что совершит поездку в США, а также «в ближайшее время будет говорить в Москве о вопросах, которые необходимо» обсудить. Шольц пояснил, что «запланирована и вскоре состоится» встреча с Путиным.

Оценивая кризис вокруг Украины, канцлер заявил, что «ситуация очень серьезная, нельзя не видеть, что на украинскую границу прибыло очень много солдат». Это, по его словам, «может быть предпосылкой такой военной акции».

«Поэтому важно, чтобы мы были предельно ясны в том, что мы говорим, что мы готовим, а именно, что угроза территориальной целостности и суверенитету, военное вторжение дорого бы стоили. И я думаю, этот сигнал был понят», – сообщил он.

Шольц сказал, что сделано «все, чтобы были предприняты все усилия, которые необходимы для переговоров, и чтобы до этой ситуации дело не дошло». По его словам, «нормандский» формат удалось «наполнить жизнью, прошло много переговоров в этом формате».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также не исключил возможности визита в Москву.Также в Россию должна была приехать глава МИД Британии Лиз Трасс, но она заразилась коронавирусом, из-за чего вынуждена отменить визит.