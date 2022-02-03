Мэрия Харькова хочет через суд запретить проведение Марша единства

Комиссия рекомендовала организатору акции, руководителю общественной организации “Молодежь Харьков”, отказаться от проведения мероприятия, в котором заявлено участие 5 тыс. человек. В протоколе отметили, что во время акции могут произойти провокации, “направленные на дискредитацию руководства государства и обострение общественно-политической ситуации в городе и регионе в целом”. По мнению чиновников, на фоне роста заболеваемости COVID-19 марш может негативно отразиться на эпидситуации.

Юридическому департаменту городского совета поручили подготовить иск в Харьковский окружной административный суд, если организаторы откажутся отменить акцию.

Один из организаторов мероприятия, глава областной организации партии “Национальный корпус” Константин Немичев в комментарии Общественному сказал, что не собирается отменять Марш единства.

“Несколько месяцев назад проводился концерт [российского рэпера] Басты на 20 тыс. человек во Дворце спорта. Это им не мешало. А сейчас люди с флагами Украины им мешают. Мы понимаем, что это политические решения, но мы с этим не соглашаемся, потому что мы живем в Харькове. И мы должны показывать, что Харьков – это Украина, а не как хотят показать картинку в российских СМИ, что мы с пирогами встречаем российские войска”, – подчеркнул Немичев.

По его словам, у марша 80 организаторов, а власти хотят запретить проведение мероприятия одному из них.

“Они будут подавать на всех организаторов мероприятия? Это их право, но физически они не могут идти против общественности”, – сказал Немичев.

Контекст:

В опубликованном 20 января интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Мэр города Игорь Терехов, комментируя слова президента, отметил, что у Харькова есть все необходимые силы и средства, чтобы дать отпор потенциальному захватчику. “Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать: на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы”, – подчеркнул Терехов.

Бывший министр внутренних дел Украины, экс-глава Харьковской областной государственной администрации Арсен Аваков призвал Зеленского быть “осторожнее со словами”. “Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами… Угрозы реальны – риски высоки, но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014-м. Без киданий из крайности в крайность, без слез и истерик – будем готовы себя защитить. Когда говорю “будем”, имею в виду всю большую Украину”, – заявил Аваков. По его словам, “Харьков был и будет украинским городом”.

21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. “То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован”, – подчеркнул спикер главы государства.

Зеленский 25 января в комментариях под своим видеообращением в Instagram заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован.

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