Силовой прием

Приезжий высказал замечание по поводу городской елки, а мэр в ответ пояснил на него в полицию.





Валерий Прищепко. Фото из соцсетей

В чем сходство мэра сибирского городка Уяр Валерия Прищепко с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом? Что-то есть, хотя и не очень бросается в глаза. Вертится в голове, но не могу вспомнить.

Видел обоих на фото, но сходство надо искать не там. Валерий Николаевич Прищепко с виду типичный сибиряк-здоровяк. Эрик Лерой Адамс — симпатичный темнокожий дядька.

Ладно, вспомню позже, а пока вкратце изложу один жизненный сюжет, своего рода сказание о земле сибирской.

Елка в городе Уяр. Фото из соцсетей

В новогодние праздники житель Красноярска Алексей Крашенинников с женой повезли пятилетнего сына к бабушке в небольшой краевой город Уяр, а там отправились с ребенком на площадь полюбоваться елкой и покататься на ледянке с горки. Мальчик свой аккаунт в соцсети пока еще не ведет, поэтому впечатление от увиденного изложил во «ВКонтакте» отец: «Как мы были поражены и удивлены тому, что мы там увидели. Там была обычная елка, собранная из веток, стоящая на железной ржавой трубе, которую даже ничем не украсили, ничем не огородили. Просто два метра ржавой трубы внизу елки… Горки там не было… Просто расчистили пятак вокруг елки и завалили это все вокруг сугробами».

Своим изумлением Алексей поделился также с двумя региональными изданиями. Мало того, он обратился в чате к жителям Уяра с предложением создать общественную группу, которая поинтересовалась бы у городской администрации, какие средства выделялись и были потрачены на новогоднее обустройство площади. И нельзя ли было все это сделать дешевле и лучше. В общем, проявил в праздник гражданскую инициативу на трезвую голову.

Возможно, мэр Уяра Валерий Прищепко немного поколебался. Подумал, не пригласить ли неравнодушного гражданина Крашенинникова на чашку чая, объяснить ему, что городская власть работает по принципу «Все лучшее — детям, а худшее — себе». Что не так-то просто в нынешних экономических условиях покрасить в зеленый цвет ржавую трубу. А соорудить горку и поставить пару ледяных фигур нынче сложнее, чем построить космодром — по новым правилам безопасности горка должна иметь паспорт, сертификат, заключение комиссии… Да ну ее на фиг!

Валерий Николаевич мог бы сообщить гостю, что всегда одобрял народную инициативу, и подарить ему экземпляр районной газеты, где приводятся его слова: «Вовлеченность населения в решение вопросов комфортной городской среды — один из основополагающих принципов национального проекта «Жилье и городская среда».

Но, видимо, подумал-подумал мэр и поступил проще: напустил на активиста полицию. Дескать, примите меры, он клевещет, необоснованно намекает на коррупцию во власти.

И сотрудница полиции уже разыскала Алексея Крашенинникова в Красноярске, позвонила и предложила встретиться и побеседовать.

Все! Вспомнил! Вспомнил и понял, откуда у мэра Уяра карательное мышление. Он же 25 лет проработал в милиции-полиции. Да, как и Эрик Адамс, 22 года служивший в полиции Нью-Йорка. Вот в чем их сходство — оба в прошлом силовики. Правда, Адамс в полицейском департаменте дослужился лишь до капитана, а Прищепко — бери выше! — закончил службу в должности начальника межмуниципального отдела МВД.

И что? Да ничего. Тревожно что-то за жителей и гостей Нью-Йорка.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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