Удлиненные топы, темные брюки и утягивающие кардиганы: пять великолепных образов для женщин с фигурой типа «груша»

“Груша” – тип фигуры, отличительной особенностью которого считаются широкие бедра. При этом присутствует тонкая талия, которая контрастирует с ними. Какие же вещи подходят для грушевидного телосложения? В этой статье мы расскажем, как стильно одеваться женщинам с пышными бедрами.

Расклешенная юбка с завышенной талией

Так как обладательницы грушевидной фигуры наделены пышными бедрами, важно уравновесить силуэт и привлечь внимание к верхней части тела. Для этого можно использовать юбку с высокой талией. Она не должна плотно облегать бедра. Предпочтительны расклешенные модели А-силуэта. В этом плане хороши юбки с плиссировкой.

Расклешенную юбку с высокой талией можно сочетать с разными вариантами верха. Отлично подходят облегающие топы, футболки, тельняшки и блузы. Для прохладного времени года хороши кашемировые джемперы, которые стоит непременно заправить в юбку, чтобы сделать акцент на талии. Юбку А-силуэта можно носить как с обувью на высоком каблуке, так и с балетками и босоножками на плоском ходу.

Удлиненные топы

Чтобы сгладить линию бедер, выбирайте удлиненные топы. Они должны доходить до бедра и ниже. Удлиненные блузы, рубашки, футболки и туники сглаживают переход от талии к бедрам и формируют красивый женственный силуэт.

Женщинам грушевидного телосложения рекомендуется сочетать удлиненный топ с облегающим низом. Идеальны в этом плане скинни. Они плотно сидят на ноге от гармонично сочетаются с длинными вещами.

Темные брюки

Существует простая закономерность: одежда темного цвета скрывает недостатки фигуры и обладает стройнящим эффектом. Если у вас пышные бедра, стоит носить темные брюки или джинсы. Причем необязательно надевать все время именно черные брюки. Вы можете выбрать вещь любой расцветки, даже зеленой. Просто отдавайте предпочтение глубоким тонам. Светлые брюки будут привлекать излишнее внимание к бедрам.

Для большего эффекта стоит носить темные брюки с удлиненным верхом. Так, для романтичных образов надевайте блузу из легкого материала, а в кэжуальный лук идеально впишется белая удлиненная футболка и джинсовка длиной по талию.

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Утягивающие кардиганы и блейзеры

Кардиганы и блейзеры облегающего кроя впишутся в образы различной стилевой направленности. Их можно использовать как дополнение к юбке А-силуэта, темным брюкам и легким платьям. Если вам не нравятся трикотажные кардиганы, примерьте джинсовку из тонкого денима.

Чтобы дополнительно подчеркнуть женственные пропорции, выбирайте джинсовки, кардиганы и блейзеры укороченного кроя длиной до талии. Так вы разделите силуэт и сделаете его более пропорциональным.

Джинсы

Джинсы можно использовать в самых разных луках. Для грушевидного типа телосложения подходят определенные фасоны.

Так, стоит присмотреться к облегающим скинни, которые отлично комбинируются с удлиненными рубашками, джемперами и туниками. В холодное время скинни хорошо сочетаются с высокими сапогами.

Также для “груши” хорошо подходят слегка расклешенные джинсы. Клеш отвлекает внимание от бедер. Сочетать джинсовые брюки можно с топом, рубашкой, туникой или джемпером.