 

В РФ выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном»

02.02.2022, 23:52, Новости дня
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В российскую национальную базу внесены 253 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, который называют «стелс-омикроном».

Первые случаи были зафиксированы в Москве, республиках Марий Эл и Башкирия и Ростовской области, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По состоянию на сегодняшний день в российской национальной базе загружено 80 тыс. 875 геномных последовательностей, из них 8239 загруженных – это геновариант омикрон. На сегодняшний день, хочу доложить, к линии ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%. Линия ВA.3 на территории РФ не выявлена», – сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает «Коммерсант».

Первые случаи заражения выявили в декабре 2021 года. Новый штамм уже выявлен в 49 странах мира.

Напомним, ранее был выявлен штамм коронавируса, который получил название омикрон.



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