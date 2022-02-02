Умер сыгравший Франсиску в «Рабыне Изауре» актер Исаак Бардавид

В Рио-де-Жанейро скончался бразильский актер и артист озвучки Исаак Бардавид, известный советским и российским зрителям по роли Франсиску в «Рабыне Изауре», сообщил его внук.

Бардавид умер 1 февраля в возрасте 90 лет из-за осложнений хронического респираторного заболевания. Как сообщил его внук, у актера были критические проблемы с легкими, пишет «Российская газета» со ссылкой на g1.

Бардавид за более чем полувековую карьеру снялся в десятках теленовелл. Кроме того, в национальных локализациях он озвучивал ряд культовых героев, включая Фредди Крюгера и Росомаху.