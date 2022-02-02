Грузинская оппозиция выступила с критикой власти за отсутствие поддержки Украины

Возмущение оппозиционных сил вызвало отсутствие в одобренном документе упоминания России как агрессора и главной угрозы независимости Украины. Оппозиция отказалась участвовать в голосовании, заявив, что без упоминания России документ теряет смысл.

В Тбилиси 2 февраля перед зданием парламента прошла акция, организованная оппозицией. Партии “Дроа!” и “Лело” собирали подписи на флагах Украины и Грузии, их планируют передать в Верховную Раду, сообщило “Эхо Кавказа”.

“Решение было принято после того, как в зале заседаний украинского парламента были вывешены флаги тех государств, которые выразили безоговорочную поддержку Украине. Грузинского флага среди них не оказалось, несмотря на принятую парламентом резолюцию, где отмечалась поддержка Киева, но не осуждались действия Москвы”, – пояснили журналисты.

Отсутствие упоминания в резолюции России объяснил представителя “Грузинской мечты”, глава комитета по процедурным вопросам парламента Грузии Ираклий Кадагишвили. Он сказал, что грузинским властям приходится действовать, исходя из национальных интересов. По его словам, принятый документ защищает интересы Украины и не вредит безопасности Грузии.

“Мы что, хотим, чтобы часть агрессии России была направлена против Грузии?! Мы никого не боимся, но боимся повторить фатальные ошибки, допущенные “Единым национальным движением”, – сказал политик.

1 февраля парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины. Депутаты выразили обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осудили “любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства”.

Группа народных депутатов в Верховной Раде во время заседания 1 февраля поблагодарила иностранных партнеров за поддержку Украины на фоне агрессии РФ. В частности, нардепы развернули возле парламентской трибуны флаги США, Великобритании, Канады, Литвы, Польши, Чехии, Евросоюза, НАТО, Эстонии, Турции и других партнеров.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

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