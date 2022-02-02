Настоящим леди все это не нужно: вещи, от которых надо избавиться женщине, если ей исполнилось 50

Как бы мы ни старались, время невозможно замедлить. И вот вам исполнилось 50 лет. Но это совсем не страшно. Ведь женская молодость длится ровно столько, сколько чувствуешь себя молодой. Тем не менее, перешагнув пятый десяток, надо избавиться от некоторых вещей. Ведь настоящей леди все это не нужно.

Одежда, которая вам не идет

Говорят, что 50 — это новые 30. И во многих аспектах эта фраза верна. Тем не менее не стоит хранить в шкафу одежду, которую вы носили два десятилетия назад и которая стала вам тесновата. Освободите место в шкафу, чтобы хранить в нем одежду, которая заставляет вас чувствовать себя прекрасно.

Тетради с курсов повышения квалификации

Если в 30 вы уже выбросили свои университетские конспекты (если нет, то теперь уж точно настало время попрощаться), теперь очередь выкинуть некоторые работы и презентации с курсов повышения квалификации. Это касается не только бумажных вариантов, но и информации, сохраненной в цифровом виде. Теперь, когда вам исполнилось 50, они вряд ли потребуются. Кстати, раз уж вы выбрасываете старые тетради, не забудьте отправить в мусорку и журналы, которые вы с интересом читали лет так 10-20 назад.

Футболки с изображением знаменитостей прошлых лет

Как большая поклонница Аллы Пугачевой, Бон Джови или Майкла Джексона вы, безусловно, можете хранить некоторые из футболок с их изображениями как подлинные сокровища. Но, если ваши дети смотрят на них и спрашивают, кто эти люди, это верный признак того, что настало время выкинуть эти вещи.

Одежда, которую носили ваши дети

Вы должны сделать выбор. Мода меняется, и, хотя все возвращается, вам не нужно копить целый гардероб для ваших возможных будущих внуков. Вспомните, как вы когда-то хотели нарядить своего малыша во все новое, так почему же ваши внуки должны надевать хоть и качественную, но старую одежду? Конечно, вы можете оставить себе на память один или два предмета, но не более того.

Прекрасные, но совершенно бесполезные украшения

В те времена, когда 80-е уже подходили к концу и наступали лихие 90-е, вы, как и все другие двадцатилетние девушки, носили броские украшения. Прошли годы. Вы уже не та юная девушка, которой нужно было привлечь к себе внимание. Теперь вы зрелая интересная женщина, которой не следует прилагать много усилий, чтобы ее заметили. Так, может, все-таки стоит попрощаться с массивными украшениями?

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Макияж, который вам не идет

Тени, помады и даже лаки для ногтей, которыми вы пользовались в юности, теперь смотрятся на вас довольно экстравагантно. Не храните косметику, которой вы не пользуетесь. Тем более что у нее не такой уж и большой срок годности. Так что выбросьте без сожалений неподходящую косметику и оставьте только ту, которая вам нравится и заставляет вас чувствовать себя красивой.

Коллекции, которые вы когда-то собирали

Вы даже не представляете, как они так долго продержались на полке. Пришло время выбросить все эти магниты, ракушки и камешки, которые вы подобрали с бывшим возлюбленным или бывшим мужем на пляже. Пока, пока! Настало время для новых коллекций!

Воспоминания о моментах прошлого (которые вас больше не волнуют)

Ну серьезно, зачем вам нужны все эти фотографии и подарки от возлюбленных (и других людей), которые давно не являются частью вашей жизни. Дело вовсе не в том, что от всех воспоминаний о прошлом нужно избавляться. А в том, что освобождение пространства от этих ненужных вещей помогает вам устремить все свое внимание на настоящее и будущее. Наконец-то вам 50, а значит, самые приятные и счастливые моменты в жизни у вас не за горами.

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Сумки, подходящие юным девушкам

Посмотрите, сколько накопилось у вас сумок за прошедшие годы. Даже если вы знаете, как организовать их и сохранить их в безопасности, пришло время расстаться хотя бы с некоторыми из них. Привязанность к аксессуарам больше не причина захламлять дом лишними вещами. Вам исполнилось 50 лет, а значит, теперь вы заслуживаете самого лучшего. Оставьте только действительно хорошие сумки, а остальные без сожалений вынесите на помойку.

Все эти замечательные, но неудобные туфли

Настало время попрощаться с неудобными туфлями. Вы уже давно не глупая девчонка, способная вытерпеть день в тесной и неудобной обуви, а потом весь вечер заклеивать пластырем мозоли. Опытная леди всегда отдаст предпочтение удобной и качественной обуви. Так что, если у вас нет возможности завести огромную гардеробную для вещей, которыми вы не будете пользоваться, избавьтесь от всего лишнего.