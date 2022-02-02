Во время брифинга Госдепа по громкой связи прозвучало указание покинуть здание

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс и журналисты проигнорировали переданное по внутренней системе громкой связи указание покинуть здание, сообщают информационные агентства.

Во время брифинга прозвучало оповещение, в котором говорилось о необходимости выйти из здания наружу через ближайший выход. Однако журналисты продолжили задавать вопросы Прайсу. Сам представитель госдепартамента также не стал покидать трибуну и продолжил отвечать на вопросы, передает РИА «Новости».