 

Во время брифинга Госдепа по громкой связи прозвучало указание покинуть здание

02.02.2022, 23:08, Новости дня
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Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс и журналисты проигнорировали переданное по внутренней системе громкой связи указание покинуть здание, сообщают информационные агентства.

Во время брифинга прозвучало оповещение, в котором говорилось о необходимости выйти из здания наружу через ближайший выход. Однако журналисты продолжили задавать вопросы Прайсу. Сам представитель госдепартамента также не стал покидать трибуну и продолжил отвечать на вопросы, передает РИА «Новости».



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