Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, который опубликован в испанском издании El Pais.

Прайс заявил, что не нашел в публикации «ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются подлинными», передает ТАСС.

Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом. В Кремле, МИДе, а также в НАТО не стали комментировать публикацию. В Пентагоне заявили о непричастности к публикации.