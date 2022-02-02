 

Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве

02.02.2022, 23:08, Новости дня
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, который опубликован в испанском издании El Pais.

Прайс заявил, что не нашел в публикации «ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются подлинными», передает ТАСС.

Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом. В Кремле, МИДе, а также в НАТО не стали комментировать публикацию. В Пентагоне заявили о непричастности к публикации.



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