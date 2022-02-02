ПЦУ пригрозила последователям Филарета судом и лишением санов

“Исключительно из уважения к предыдущим заслугам почетного патриарха [Филарета] синод применяет к нему крайнюю икономию [решение церковных вопросов с позиции снисхождения], не принимая более жестких мер”, – сказано в сообщении.

Раздачу Филаретом титулов в ПЦУ считают “разбойным присвоением”.

“Все лица, которые в нарушение канонов и устава церкви начиная с июня 2019 года были именованы Филаретом архиереями, на самом деле не имеют архиерейского рукоположения и сана, а потому за разбойное присвоение архиерейских титулов и другие действия, направленные на провокацию разделений в Украинской Православной Церкви, эти лица подлежат церковному суду и лишению священного сана”, – добавили в пресс-службе.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

ПЦУ признали Вселенский и Александрийский патриархаты, Греческая и Кипрская поместные православные церкви.

Вскоре между новосозданной церковью и Филаретом, который до собора возглавлял УПЦ КП, произошел публичный конфликт. Филарет утверждает, что до создания ПЦУ была договоренность: Епифаний будет представляет церковь в мире, а внутренними делами церкви будет заниматься Филарет, но эта договоренность якобы была нарушена. После этого Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ.

Верховный Суд отказал Филарету в признании недействительным поместного собора, на котором образовали ПЦУ.

Епифаний сообщил в январе 2022 года, что Филарета, выступившего с инициативой признать недействительным объединительный собор 2018 года, не поддержал ни один украинский архиерей.

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