Зеленский: все вооружение, поставляемое западными партнерами в Украину, – для защиты

Глава государства сказал, что после оккупации Россией части украинских территорий страна укрепляет обороноспособность.

“Мы фундаментально понимаем, что нам нужно. Я не готов сегодня публично говорить, о чем и с какой страной мы детально договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что все это оружие – это все для защиты. Мы думаем только о мире. Мы думаем только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем”, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что у военных есть список того, что необходимо армии.

На фоне скопления российских войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия, Польша и другие государства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 февраля заявил, что Украина продолжит получать оружие от партнеров. По его словам, некоторые страны в процессе определения, какое именно оружие они могут предоставить Украине.

48,3% украинцев считают, что предоставление Украине оружия, а также проведение совместных военных учений со странами – членами ЕС и НАТО помогают сдерживать российскую агрессию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

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