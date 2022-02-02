Мнение: О гуманитариях и «погонах»… Увы, не анекдот…

Поскольку в конце будет всё грустно, начать лучше с весёлого. Крошка-сын к отцу пришёл и спросила кроха… за разницу между гуманитариями и технарями. Папа объяснил.

— Я буду технарём, — решил сынуля.

— Но там надо знать физику и математику.

— Тогда стану гуманитарием.

— Но там надо знать литературу и уметь красиво выражать своим мысли.

— Тогда… тогда… Я стану военным!

Ладно, а теперь — серьёзно. Какое всё это имеет отношение к стране, в которой мы живём?

Увы, прямое.

В советском руководстве преобладали «технари». Люди, так или иначе, но чаще хорошо знакомые с реальным производством и обычно имевшие высшее техническое образование. Да, в итоге страну погубила их полная несменяемость, переросшая в не менее полную невменяемость. Но до того была построена мощная промышленность, создана развитая инфраструктура и выстроена система, запасов прочности которой хватило ещё на 30 лет жизни после #СССР. О том, во что обходится пребывание у власти «гуманитариев», красноречиво свидетельствуют достижения «юриста» Михаила Горбачева и «экономиста» Егора Гайдара.

Впрочем, даже через «лихие 1990-е» #Россия худо-бедно продралась и даже сохранила кое-какой промышленный потенциал, благодаря остаточному количеству «технарей» в управленческом звене федерального и регионального уровней. Теперь и это наследие Советского Союза исчерпано. Российская управленческая элита изменилась почти полностью. Изменился даже сам принцип её комплектования.

Социолог Алла Быстрова из Института социологии РАН изучила жизненные траектории 464 высших региональных управленцев. Предметом изучения стали биографии губернаторов, их замов, региональных министров и прочих «эффективных менеджеров» из 10 российских регионов — Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Костромской, Новосибирской и Ростовской областей, Ставропольского и Хабаровского краев, Москвы и Республики Дагестан. Некоторые результаты этой обширной работы:

– К началу 2020-х годов 64% чиновников были новыми людьми в элите. Для них занимаемая должность была первой элитной позицией в карьере.

– Сохранилась тенденция уменьшения доли технического высшего образования. В команде Леонида Брежнева «технарей» было 72%, в команде Михаила Горбачева – 67%, в команде Ельцина – уже только 47%. В составе региональных элит доля «технарей» в те годы была еще выше: 79%, 100% и 74% соответственно. На начало 2020-х годов первое высшее техническое образование имеют только 28% представителей административной элиты, достигая максимума в Санкт-Петербурге (37%). В 2012 г. показатель составлял 34% по массиву в целом — иначе говоря, «технарей» планомерно вытесняют «гуманитарии», да и не только они.

– В последнее десятилетие в административной элите регионов возросла доля «погон». Силовой опыт в карьере имеют 22% регионадльных управленцев высшего звена против 10% в 2012 г. и 17% в 2015 г.

– Уменьшилось значение бизнеса как источника пополнения кадров. Основная часть чиновников были чистыми администраторами и на предшествующей и предпредшествующей работе (78% и 63% соответственно).

– Наиболее распространённой предэлитной работой оказалась деятельность в качестве работника областной и районной администрации среднего звена. Показатель вырос с 46% в 2012 г. и 54% в 2015 г. до 67% в 2021 г. В наибольшей степени это характерно для Москвы, Ростовской и Калининградской областей (75%, 73% и 71% соответственно).

– Фиксируется тенденция ускорения карьер. «Социальные лифты» внутри административной элиты работают, а вот сама элитная группа становится всё более закрытой для внешнего проникновения, о чём свидетельствует незначительный доступ представителей низкостатусных групп. По большому счёту, региональная управленческая элита превращается в замкнутую касту, становясь при этом всё более однородной по социальным характеристикам.

При этом нужно учитывать, что своё первое — гуманитарное! — образование нынешние высшие региональные управленцы получали в СССР, либо в течение 10-15 лет после его развала. И если советские технические вузы выдавали ещё более-менее годный «продукт», то с гуманитарными направлениями был полный швах. Называть выпускников-«гуманитариев» специалистами мог только очень большой оптимист. Но даже они представляются «титанами мысли» на фоне тех, кто заканчивали военные училища и прочие высшие школы милиции. Впрочем, у этой группы управленцев есть немаловажное по сегодняшним меркам достоинство — высочайшая лояльность вкупе с исполнительской дисциплиной: «приказ получен — надо исполнять, а не думать».

И вот это нечто — «управляет» Россией! Причём на федеральном уровне картина едва ли лучше, разве что людей «из бизнеса» чуть больше (но #бизнес их был в основном на госконтрактах…). Так что результаты вполне закономерны. А если по мере приближения Большого транзита роль и вес «погон» в управленческих элитах будут возрастать, что представляется вполне закономерным, системная деградация только ускорится…

Ну и как вам это всё? Уже не смешно?

—