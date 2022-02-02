Помощница Александра Градского рассекретила подробности его отношений с Мариной Коташенко

Помощница Градского, которая проработала у него 15 лет, поделилась интересными моментами семейной жизни покойного певца. Марина Коташенко всячески заботилась о супруге.

На НТВ вышел очередной выпуск программы «Звезды сошлись», в котором помощница Градского пояснила об отношениях Александра Борисовича с женой. Елена занимала в семействе должность домработницы около 15 лет. Она сообщила, что певец был в замечательных отношениях не только с Мариной Коташенко. Он объединял всех родных, у них никогда не было причин для ругательств или зависти.

По словам Елены, жена Градского постоянно заботилась о муже. Коташенко следила за внешним видом композитора и часто покупала для него новую качественную одежду. При этом супруга не баловала себя дорогими обновками, у нее в шкафу было только все необходимое. Помощница добавила, что Марина Коташенко отлично готовит. Елена иногда подсматривала за хозяйкой и пыталась повторить блюда. Супруга Градского часто ее угощала и хорошо к ней относилась. Коташенко постоянно была занята детьми, а сейчас ее сын Саша пошел в первый класс.

Помощница подчеркнула, что супруги очень любили друг друга. Как и у всех пар, у них иногда случались конфликты. При этом Градский с женой никогда не ссорились при прислуге и всегда уходили в свою спальню для выяснения отношений. Елена предполагает, что маэстро долго тянул с женитьбой только из-за горького опыта. Видимо, он решился на брак ради детей. Помощница уверена, что это было осознанное решение Градского, так как заставить его сделать что-то против воли – невозможно. Помимо этого, Елена вспоминает, что Коташенко была очень доброжелательной во время всех встреч с детьми от бывшей жены Градского.

Источник: www.gazeta.ru