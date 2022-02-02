 

Плати за меня, плати! – Личное мнение

02.02.2022, 22:32, Разное
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В кои-то веки Айза изрекла здравую мысль: мужчина не обязан платить за женщину.


Фото: Соцсети  

Пожалуй, процитирую:

«Мне совершенно неважно, чтобы мужчина платил за меня, я могу заплатить за него, можно наоборот, но, чтобы он должен был прямо платить за меня — такого нет, это абсурд».

К несчастью, большинство наших баб эту мысль пока поддержать не готовы.

У несчастью, прежде всего, для них самих.

Пися — товар с весьма ограниченным сроком годности.

Чем женщина старше, тем менее она интересна мужчинам в качестве содержанки. Женщина, считает, что мужчина обязан за неё платить, — это, я считаю, содержанка по образу мыслей. Корчить она при этом может из себя кого угодно, но сути дела это не меняет: содержанкой женщину делают претензии на то, чтобы её содержал мужчина.

Когда женщине — 20 и она красива, то я эти её претензии хоть и не одобряю, но пальцем у виска, услышав их, крутить не буду.

Когда же пожившая баба, которая рожала писей и уже давно пережила рассвет своей женской красоты, когда от былой сексуальной привлекательности остались лишь жалкие ошмётки, вот когда такая особа с апломбом нудит о том, что мужчина должен, мужчина обязан, просто потому что она жэнщщщина, лично мне хочется послать её, как минимум, к психотерапевту.

Лапушки, финансовая состоятельность для женщины — это не стыдно.

Стыдно — строить из себя потенциальную содержанку в том возрасте, когда женщины поумнее становятся главами корпораций, министрами и президентами.

Заплатить за себя — это нормально. Подарить мужу поездку в Швейцарию — а почему, собственно, нет? Разрешить мужчине заплатить за вас в ресторане — тоже ок.

А вот нудеть о том, что мужчина должен и обязан, — это ценности трухлявого бревна Дома 2. Их лучше оставить в прошлом веке, чтобы не позориться.

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро



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