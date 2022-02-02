Не путать с балаяжем и мелированием: что такое hair frosting – самая трендовая техника окрашивания весны 2022-го

Тренды на окрашивание волос меняются из года в год, и, отслеживая их, мы с уверенностью можем сказать, что они совершенствуются. С каждым новым сезоном техники колорирования становятся все более и более естественными, что позволяет придать любой прическе максимальный объем и красивейшую фактуру. Сегодня мы рассмотрим принципиально новый тренд 2022 года – hair frosting, а также сравним его с уходящими в прошлое мелированием и балаяжем.

Было и стало

Когда-то очень давно в моду вошло и прочно закрепилось мелирование. Тогда, в 90-е годы, это было новинкой, ведь раньше женщины окрашивали волосы в единый цвет, а тут появилась возможность совместить сразу два оттенка. Кроме того, мелирование, которое предполагало именно осветление прядей, помогало многим женщинам визуально омолодиться, сделать лицо свежее. Ни много ни мало мелирование продержалось на пике популярности почти двадцать лет и, даже став откровенным антитрендом, не было готово покидать свой пьедестал.

Поэтому на смену ему быстро пришел балаяж – более естественная техника осветления прядей. Балаяж аналогично омолаживает, оживляет прическу и делает ее более объемной. И при этом его существенное отличие от мелирования – естественность. Создается впечатление, что волосы сами так выгорели или вымылись.

Однако время не стоит на месте, и в 2022 году даже балаяж признали не самой натуральной техникой колорирования. Его успешно сменил тренд под названием hair frosting, который и объединил в себе аспекты мелирования и балаяжа, и показал миру нечто новое.

Суть тренда

Название hair frosting переводится с английского как “замораживание волос”, однако в самом процессе окрашивания никаких холодных температур мастера не применяют – все происходит стандартным образом. Это необычное название происходит из получаемого эффекта – создается впечатление, что волосы покрыл иней и образовал на них свой уникальный узор. Звучит странно, но стоит внимательно присмотреться к готовым результатам (хотя бы на звездах), как сразу становится понятно, что техника весьма интересная и достойная внимания. Самый главный плюс hair frosting – волосы после такого окрашивания выглядят максимально естественно, переходы невероятно плавные, а разница между исходным тоном шевелюры и осветленными прядями не слишком велика.

Отпечатки былых трендов

Как мы уже сказали выше, hair frosting стал неким симбиозом мелирования и балаяжа, но как это возможно? Ведь мелирование вообще естественностью не отличалось, а балаяж был куда более ярким, чем нынешний тренд? Все просто – за основу была взята лишь техническая составляющая и то частично. В процессе колорирования по типу hair frosting волосы высветляются практически от корней и до самых кончиков – это привет от мелирования. А хаотичность выбранных прядей, а также более концентрированный светлый оттенок именно на концах стали отголоском балаяжа. При этом мастера соблюдают разумный баланс – осветляют пряди не более чем на два тона от исходного цвета.

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Сочетание со стрижкой

Как ни странно, волосы абсолютно одинаковой длины, прямые и длинные в сочетании с hair frosting будут смотреться не самым органичным образом, чему пример – фото выше. Любые манипуляции с цветом на ровном полотне волос всегда максимально заметны и редко смотрятся натурально.

А вот если у вас каре, “каскад”, “лесенка” или хотя бы есть удлиненная челка, то hair frosting подчеркнет эту фактуру максимально выигрышно. На “рваных” и неравномерных прядях высветления или переливы всегда смотрятся очень интересно, они придают волосам больше объема в целом делают образ более ярким и запоминающимся.

Звезды, которые вдохновили

Как мы знаем, ведущие звезды мировой эстрады нередко становятся основателями трендов, и hair frosting не стал в этом деле исключением. Официально “родителем” данного вида окрашивания считают стилиста Стюарта Марша, а он, в свою очередь, делится с нами, как он открыл такую технику. Долгое время стилист изучал фотографии Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и Холли Берри. Он постоянно приходил к выводу, что на волосах этих девушек и не мелирование, и не балаяж, и не омбре. Такие техники осуществляли для звезд индивидуально их личные стилисты, и они ранее даже не носили названия.

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И вот хитрый Стюарт Марш решил повторить творения великих и неизвестных мастеров и познакомить с ними массы. Как несложно догадаться, тренд обзавелся миллионами поклонников и стал невероятно популярным.

Окрашивание дома

Если вы имеете немалый опыт создания подобной красоты собственными руками, можете рискнуть и попробовать сделать себе hair frosting дома. Скажем наперед: еще далеко не все мастера ознакомились с данной методикой, поэтому в салонах, особенно в небольших городах, вас попросту могут не понять. Для окрашивания потребуется специальная шапочка с отверстиями, кисть, осветляющий состав и расческа. На голову надевается шапочка и через мелкие дырочки вытягиваются тоненькие пряди. Их, начиная практически от самых корней, мы окрашиваем светлой краской и оставляем до тех пор, пока они не посветлеют до нужного вам оттенка. Затем смываем с них смесь, после снимаем шапочку, моем всю голову и наслаждаемся результатом.

Hair frosting и нестандартные цвета

Также бытует мнение, что, опираясь на название hair frosting, осветление прядей должно производиться исключительно в холодные оттенки, однако это не совсем верно (стоит взглянуть на фото Холли Берри или Хейли Бибер, и сразу все станет понятно). Если вы прибегаете к данной технике, чтобы обеспечить себе максимально естественный эффект, то осветлять нужно на 1,5-2 тона, и если оттенок ваших волос теплый, то платиновый блонд тут просто недопустим.

Совсем другое дело – использование самой техники hair frosting для создания прядей экстремальных цветов. Это могут быть мягкие переливы фиолетового, синего, розового или персикового. Главное, чтобы этот цвет гармонировал с вашим образом, и тогда эффект будет просто потрясающим.