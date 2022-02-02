 

Макрон не исключил возможности визита в Москву

02.02.2022, 22:22, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, от чего зависит возможность его поездки в Москву.

На соответствующий вопрос перед неформальной встречей глав МВД стран ЕС Макрон ответил, что «ничего не исключает». По его словам, возможная поездка в Россию будет зависеть «от хода переговоров в ближайшие часы». Макрон заявил, что «роль Франции, особенно во время ее председательства в Совете ЕС, состоит в том, чтобы попытаться найти общее решение», передает ТАСС.

Он отметил, что провел переговоры с «европейскими коллегами», главой российского государства Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В «ближайшие часы» Макрон собирается «поговорить с президентом США Джо Байденом».

Кроме того, Макрон сказал, что приоритетом для него «по украинскому вопросу и в диалоге с Россией является деэскалация, нахождение политического решения по выходу из кризиса». Он считает, что в урегулировании ситуации на Украине необходимо «продвигаться вперед на основе Минских договоренностей». Макрон сказал, что «очень обеспокоен происходящим».

Напомним, на днях Путин провел телефонный разговор с Макроном, главы государств обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Кроме того, Путин обсудил с Макроном возможность личной встречи.



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