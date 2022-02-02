 

Путин назначил Поклонскую на новую должность

02.02.2022, 22:14, Новости дня
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Другим указом Путин назначил Поклонскую на пост заместителя руководителя Россотрудничества.

“Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству”, – сказано в документе.

Указы вступают в силу с момента подписания.

Контекст:

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Поклонскую назначили “прокурором” полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку “Единой России”. В выборах в Госдуму в 2021 году Поклонская не участвовала.

Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

13 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что после этого назначения Украина может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской. 

26 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина будет добиваться экстрадиции Поклонской. “Мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей”, – подчеркнул глава МИД. 

19 декабря Поклонская изменила планы по вступлению в должность посла РФ в Кабо-Верде, заявив, что у нее “изменились личные обстоятельства” и заверив, что “готова на любую должность, где будет полезна” РФ. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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