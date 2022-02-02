 

Почти половина украинцев считают, что предоставление Украине оружия странами ЕС и НАТО сдерживает российскую агрессию – опрос

02.02.2022, 22:14, Новости дня
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33% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Они думают, что военная помощь Украине странами Запада, наоборот, провоцирует РФ.

Еще 18,7% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился 17–22 декабря 2021 года среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство ФРГ “делает таким образом огромную ошибку”. Он также сказал, что Польша предоставит Украине “адекватную угрозе поддержку”.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, “каждый партнер может помочь Украине по-своему”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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