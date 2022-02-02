Актер Иван Добронравов поделился воспоминаниями о непростом прошлом

Популярный актер Иван Добронравов недавно дал интервью, в котором поделился некоторыми подробностями из своей личной жизни. По словам знаменитости, в прошлом его поведение зачастую оставляло желать лучшего.

Как признался Иван Добронравов, в молодости он был завсегдатаем различных вечеринок и тусовок, которые нередко выливались в неприятные ситуации. Более того, ему было свойственно иной раз подводить знакомых людей, а периодически доставлять им душевную боль. Артист отметил, что последствия своего неоднозначного прошлого он иногда “разгребает” даже сейчас. Впрочем, в настоящее время Добронравов считает себя ответственным человеком.



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Телезвезда упомянул, что в непростые моменты своей жизни всегда чувствовал поддержку брата и отца, хотя, как порой свойственного молодым людям, далеко не всегда прислушивался к советам родных. Сейчас же, по словам Ивана Добронравова, отношения с родными наладились, а сам он тщательно взвешивает все свои поступки. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.