 

Актер Иван Добронравов поделился воспоминаниями о непростом прошлом

02.02.2022, 22:08, Разное
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Популярный актер Иван Добронравов недавно дал интервью, в котором поделился некоторыми подробностями из своей личной жизни. По словам знаменитости, в прошлом его поведение зачастую оставляло желать лучшего.
Как признался Иван Добронравов, в молодости он был завсегдатаем различных вечеринок и тусовок, которые нередко выливались в неприятные ситуации. Более того, ему было свойственно иной раз подводить знакомых людей, а периодически доставлять им душевную боль. Артист отметил, что последствия своего неоднозначного прошлого он иногда “разгребает” даже сейчас. Впрочем, в настоящее время Добронравов считает себя ответственным человеком.

Изображение взято с: [email protected]
Телезвезда упомянул, что в непростые моменты своей жизни всегда чувствовал поддержку брата и отца, хотя, как порой свойственного молодым людям, далеко не всегда прислушивался к советам родных. Сейчас же, по словам Ивана Добронравова, отношения с родными наладились, а сам он тщательно взвешивает все свои поступки. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



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