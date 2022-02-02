 

Мнение: Российско-белорусские учения. Вид со спутника

02.02.2022, 21:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ракетная бригада и ее "Искандеры" на территории Центральной Белоруссии во время совместных российско-белорусских учений.
Вид со спутника.

Плюс еще спутниковые фотографии идущих учений на территории России.


Артиллерийский полигон в Ростовской области.


Климово. 19 января.


Обуз-Лесновский полигон. Центральная Белоруссия.


Новоозерное. Крым.


Ельня.


Погоново. Воронежская область.

Плюс видео с учений.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / В Саратовской области труп мужчины две недели пролежал на диване

30.06 / Мнение: Белые люди

13.07 / Политолог Сафонов: В Молдове Запад взял реванш после своих поражений в Белоруссии и Сирии

15.11 / Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России

14.07 / Ученые нашли в красках для татуировок опасные для жизни соединения

30.09 / Правительство выделит 100 млн на создание положительного образа мигрантов в СМИ

17.11 / Вирусолог тайно рассказал о мутировавшем в Сибири коронавирусе

27.10 / Google пошел под суд

17.05 / В Тобольске сына депутата обвинили в ДТП и драке

13.05 / Декрет Лукашенко является очевидным признанием банкротства белорусского государства – журналист Кузнецов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]m

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика