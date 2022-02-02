Мнение: Российско-белорусские учения. Вид со спутника
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Ракетная бригада и ее "Искандеры" на территории Центральной Белоруссии во время совместных российско-белорусских учений.
Вид со спутника.
Плюс еще спутниковые фотографии идущих учений на территории России.
Артиллерийский полигон в Ростовской области.
Климово. 19 января.
Обуз-Лесновский полигон. Центральная Белоруссия.
Новоозерное. Крым.
Ельня.
Погоново. Воронежская область.
Плюс видео с учений.
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Источник: Colonel Cassad
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