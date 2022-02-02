Мнение: Российско-белорусские учения. Вид со спутника

Ракетная бригада и ее "Искандеры" на территории Центральной Белоруссии во время совместных российско-белорусских учений.

Вид со спутника.

Плюс еще спутниковые фотографии идущих учений на территории России.



Артиллерийский полигон в Ростовской области.



Климово. 19 января.



Обуз-Лесновский полигон. Центральная Белоруссия.



Новоозерное. Крым.



Ельня.



Погоново. Воронежская область.

Плюс видео с учений.

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