Пресс-служба бросила все силы на восстановление репутации Беглова с помощью «похвалы» от Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Александром Бегловым высказался о «преображении» Петербурга.

Пресс-служба Смольного во главе с Инной Карпушиной бросила все силы на восстановление репутации градоначальника с помощью похвалы, которая оказалась троллингом.

«Я честно признался, я на вертолёте летел, всё видно, я не ожидал, что вы так серьёзно приведёте город в порядок. Просто изменился город на глазах», — отметил белорусский глава.

Однако пиарщики Беглова решили не замечать тонкий троллинг и представили фразу в лучшем свете, якобы администрации Северной столицы действительно удалось победить в борьбе со снежным коллапсом.

Однако, по словам главы “Евразийского института молодежных инициатив» Юрия Самонкина, президент Беларуси указывал Беглову на то, что мусора и сугробов не видно лишь сверху.

Происходящее в очередной раз доказывает, что Беглов и его команда пытаются “отбелить” свою репутацию любым путем.