 

Глава МИД Эстонии заявила о действующем Тартуском мирном договоре

02.02.2022, 21:38, Новости дня
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Тартуский мирный договор, который был заключен Эстонией с Советской Россией, до сих пор действует, сообщила министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс.

Слова главы МИД передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». В Twitter политик напомнила слова эстонского юриста и государственного деятеля Яана Поска.

«1920. Был подписан Тартуский мирный договор. Яан Поска, председатель мирной делегации, сказал: «Сегодня для Эстонии самый важный день за последние 700 лет, потому что сегодня впервые Эстония одна будет определять будущую судьбу своего народа», – говорится в публикации.

Напомним, договор был подписан 2 февраля 1920 года. Согласно документу, РСФСР и Эстонская республика первыми в мире признавали друг друга независимыми государствами, отказавшись от претензий.

Тартуский мир позволили определить границу, часть нынешних Ленинградской и Псковской областей отошли Эстонии. После вхождения Эстонии в состав СССР эти территории стали советскими.



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