 

Джонсон заявил Путину об озабоченности ситуацией с Украиной

02.02.2022, 21:38, Новости дня
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В ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что глубоко озабочен ситуацией на украинской границе и «деятельностью России», рассказали в канцелярии премьера после беседы политиков.

«Премьер-министр выразил глубокую озабоченность нынешней враждебной деятельностью РФ на украинской границе. Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение РФ на территорию Украины было бы трагическим просчетом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Также Джонсон напомнил, что, согласно политике открытых дверей НАТО, европейские страны могут стремиться к членству в альянсе, что относится и к Украине. Лидеры согласились с тем, что обострение ни в чьих интересах.

Напомним, в среду состоялся телефонный разговор Путина и Джонсона, в ходе которого они обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России.

Накануне британские премьер посетил Киев, где обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.



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