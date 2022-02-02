Граждане Мали вышли на массовые акции протесты за Россию и против Франции

Граждане Мали организовали массовую акцию протеста против миротворцев из Франции, которые до сих пор находятся на территории африканского государства. На улицы Бамако вышли тысячи людей, выступающих против размещения европейских войск.

Антитеррористическая операция ведется в странах Сахеля с 2013 года. В регион был переброшен внушительный контингент, однако ему не удалось подавить растущую террористическую угрозу. Боевики, присягнувшие на верность Исламскому Государству и «Аль-Каиде» (запрещены на территории РФ организации), ведут активную деятельность в Африке, атакуя гражданских лиц и целые поселения. Президент Эммануэль Макрон признал безрезультатность миротворческой инициативы и объявил о завершении миссии и выводе войск, который будет осуществляться поэтапно, информирует rusfact.com

Жители африканской страны возлагают большие надежды на то, что власти будут сотрудничать с «ЧВК Вагнера». В Мали с лета этого года работают российские инструкторы, обучающие местных силовиков. Успешная работа россиян оказалось попросту невыносимой для французских военных: официально они заявляли о том, что французам не удалось следов деятельности русских в республике. Одновременно с этим африканские эксперты сообщают, что все равно ведется сбор информации о деятельности россиян в Мали.