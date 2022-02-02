Тело умершей женщины 10 лет пролежало в ее квартире в Москве

В одной из квартир на западе Москвы обнаружили необычный труп женщины. Специалисты полагают, что она умерла еще 10 лет назад.

Тело обнаружили сотрудники ЖКХ в доме на Мичуринском проспекте, за время нахождения в помещении оно успело мумифицироваться. Позже выяснилось, что оно принадлежит хозяйке квартиры 1956 года рождения. Причину ее смерти устанавливают судмедэксперты, сообщает Vse42.ru.