 

Тело умершей женщины 10 лет пролежало в ее квартире в Москве

02.02.2022, 21:16, Разное
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В одной из квартир на западе Москвы обнаружили необычный труп женщины. Специалисты полагают, что она умерла еще 10 лет назад.

Тело обнаружили сотрудники ЖКХ в доме на Мичуринском проспекте, за время нахождения в помещении оно успело мумифицироваться. Позже выяснилось, что оно принадлежит хозяйке квартиры 1956 года рождения. Причину ее смерти устанавливают судмедэксперты, сообщает Vse42.ru.



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