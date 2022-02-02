Мнение: Еда! Как много в этом звуке…

Вадим Ольшевский, успешный профессор математики, последние 20 лет преподающий в университетах США и Китая, выложил очередной отличный рассказик. Грех не ознакомить с ним ЖЖ:

“КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИМ, ВЗРОСЛЫЕ БЫЛИ ЗАЦИКЛЕНЫ НА ЕДЕ.

Эти взрослые приходили к нам в гости, и бабушка тут же накрывала на стол. Салатики, синенькие (баклажаны), холодец. Косточки, тушеные в казанчике. И лапша.

– Галина Николаевна, – восклицали гости, поливая лапшу жиром из казанчика. – Ваша лапша – это чудо! Чудо!

Причем, я видел, что они не врут. Восклицают искренне. Вот скажите, как может простая лапша вызывать такие сильные чувства? Лапша – она же и есть лапша.

Для меня еда никогда не была самоцелью. Подумаешь! Наелся, утолил голод и пошел читать книги. Или еще что-нибудь.

Я понял, что взрослые – мещане. Для них какие-то незначительные ощущения их вкусовых пупырышков на языке имели какое-то вселенское значение.

– Скажите, – немного ехидно спрашивал я взрослых. – А если бы господь бог вам сказал,

– я заберу из мира одно их двух: (а) Достоевского или (б) свинину.

– Что бы вы выбрали? Что бы оставили?

– Сложный вопрос, – смеялись взрослые. – Вся русская литература состоит из таких проклятых вопросов. Весь Достоевский!

Прошли годы, и я повзрослел. И попробовал водку. Попробовав водку, я в полной мере оценил вкус соленых огурчиков. И хотя соленые огурчики несколько поколебали мое убеждение о второстепенности еды, тем не менее, общая картина мира осталась у меня прежней. Ведь соленый огурчик (бабушка закатывала их на зиму) – это все же довольно кратковременная сенсация вкусовых ощущений. В момент закусывания роль соленого огурчика в мировой цивилизации достигает кратковременного пика, но буквально спустя секунд 20 еда опять становится незначительной. Еда – это мещанство.

Потом я понял, что мне надо скрывать эти свои антиобщественные настроения. Людей не переделаешь, и не нужно все время подчеркивать, что ты не такой как все. Надо маскироваться.

– Ну, надо же, – вежливо восклицал я у кого-нибудь в гостях. – Ваша жареная картошечка – это чудо!

У меня сразу увеличилось количество друзей и доброжелателей.

– В журнале «Успехи Математических Наук», – рассказывал мне позже Гохберг. – У них нет обычного процесса рецензирования. Никаких анонимных оценок от референтов. Там другой механизм – там каждый академик имеет право представить статью кого угодно. И только академик.

– И вот, – смеялся Гохберг. – Когда к нам в Кишинев приезжал очередной академик из Москвы, мы с Белочкой звали его к нам на ужин. А вы же знаете Белочку (я знал). Стол ломился!

– И вот в конце ужина, – смеялся Гохберг, – я доставал из портфеля три-четыре рукописи и передавал академику. Для публикации!

– И после Белочкиной еды, – смеялся Гохберг. – У меня ни одного отказа не было!

– Да, – вежливо подтверждал я. – Белочка такие соленые помидоры закатывает! С ума сойти!

Знаете, на сайтах знакомств все пишут себе анкеты. Люблю то-то и то-то, у меня такие-то и такие-то хобби. И все пишут там о еде. Мол, люблю индийскую и таиландскую еду. Это очень важно. Потому что если он любит индийскую, а она вьетнамскую, то у них ничего не получится. Они же будут ходит аут, и в какой ресторан они не пойдут, один из них будет всегда несчастлив. Несовместимость!

Знаете, американские девушки на сайтах знакомств выкладывают фотографии. На первой она в библиотеке, а на второй уже на пляже. В купальнике. Это немного пошло, я понимаю. Но деваться некуда. Не выложишь фотографию в купальнике – мужики писать не будут. Поэтому хочешь-не-хочешь, а надо им что-то показать. Мол, смотри, какие у меня формы. Смотри, чем ты потом всю жизнь будешь пользоваться.

У девушек из Азии иной подход. Первая фотография тоже в библиотеке. Но потом идут фотографии еды. Цыпленок Кунг пао, дамплинги из свинины, утиные ножки. Рыба по-юннански. Мол, женись на мне, и видишь, что ты потом всю жизнь будешь кушать?

Вчера я сел на диету, уже сутки голодаю. И знаете, как жрать хочется! Скажем, синенькие моей бабушки. Таких я нигде не ел. И близко не лежало! Они были такими нежными! Бабушка их маслом растительным сбрызгивала, и лук в них мелко нарубленный. И щепотку соли сверху. А какая у нее лапша вкусная была! Если ее жиром из казанчика полить. Еще бабушка утку умела в яблоках. Это была вам не какая-нибудь проходная утка, как у всех. Нет, так сейчас уже не умеют. Хотя… Кое-что я могу и сам. Скажем, взять куриный фарш, заправить бульоном. И туда листья базилика и листья лайма. И немного рыбного соуса. Такие котлетки таиландские получаются! Пальчики оближете. Тод Мон чикен называется. Закачаетесь. Потом, борщ с косточками. Главное – одну свеклу свежую туда положить, а вторую запечь в духовке вначале. Тогда цвет получается огненный. И кислинка должна быть, лимона туда немного прыснуть. Ну про борщ вы сами все знаете. А уха из трех видов рыб? С картошечкой? И лавровый лист обязательно. Потом, для ухи главное – перца туда черного. Только не молотый, а горошек. Для меня уха без перца – это одно название. И горилки стопку перед ухой обязательно. Эх! А как мы в Грузии ели, помните? В Абхазии, точнее. Эти грузины – гении вообще. Им надо Нобелевскую премию за их хмели-сунели дать. А аджика? За аджику отдельную премию, филдсовскую. В общем, вы меня понимаете” (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ).

Очень, кстати, характерный “технарский” подход к жизни, описанный, как всегда, с доброй иронией.