Ники Хилтон-Ротшильд подтвердила третью беременность: первое фото

Спустя неделю после того как официальные представители 38-летней светской львицы и дизайнера Ники Хилтон-Ротшильд подтвердили в разговоре с журналистами, что та беременна в третий раз, она и сама поделилась со всеми этой радостной новостью. Несколько минут назад Ники опубликовала “беременное” фото и написала:

Говорят, что лучшие вещи случаются в жизни трижды.

На снимке Ники Хилтон позирует в черном мини-платье с рукавами-фонариками и лифом, украшенным стразами. Она позирует в профиль, обхватывая руками округлившийся живот, который ей удавалось скрывать на недавних снимках папарацци за просторным пальто.

Ники Хилтон

Наследники одних из самых богатых династий Америки Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд сыграли свадьбу летом 2015 года в Лондоне. Роскошная церемония прошла по-королевски в Кенсингтонском дворце, в резиденции Кейт Миддлтон и принца Уильяма. К этому моменту Ники и Джеймс, которые познакомились на свадьбе модели Петры Экклстоун и Джеймса Станта, были вместе уже четыре года. Для Хилтон этот брак – второй. В 2004 году, расставшись с актером Йеном Сомерхолдером, Ники вышла замуж за бизнесмена Тодда Мейстера в одной из часовен Лас-Вегаса. Однако уже через три месяца после свадьбы супруги решили развестись.

Впервые Ники стала мамой в 2016 году – 8 июля у нее родилась дочь Лили Грейс, а в декабре 2017-го – еще одна Тедди Мэрилин.

Ники Хилтон с детьми